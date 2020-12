Malesia: vaccino Pfizer-BioNTech in arrivo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia riceverà nel mese di febbraio 2021 le sue prime dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Pfizer e dalla tedesca BioNTech. Lo scrive l’agenzia di stampa nazionale Bernama, dopo che il mese scorso il governo di Kuala Lumpur è stato il primo nel sud-est asiatico ad annunciare l’acquisto di 12,8 milioni di dosi del vaccino. In base all’accordo, la Malesia riceverà il primo milione di dosi nel primo trimestre del 2021, mentre altre consegne da 1,7, 5,8 e 4,3 milioni di dosi arriveranno nei seguenti trimestri. Il ministro del Commercio Mohamed Azmin Ali ha tuttavia assicurato che l’esecutivo è in trattative anche con alter aziende farmaceutiche per l’acquisto di nuovi vaccini. (Fim)