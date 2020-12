Interpol egiziana chiede l'estradizione dell'ex console onorario dopo risoluzione Ue su Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interpol egiziana ha chiesto a Roma l'estradizione di due cittadini italiani, l’ex console onorario d’Italia a Luxor, Ladislav Otakar Skakal, e l’ex commissario per il commercio in Egitto Massimiliano Sponzilli, accusati di contrabbando di manufatti. Il 21 gennaio 2020 il Tribunale penale del Cairo ha condannato in contumacia l’ex console onorario d’Italia a Luxor a 15 anni di carcere. La richiesta dell'Interpol egiziana giunge dopo che il Parlamento europeo, con 434 voti a favore, 49 contrari e 202 astensioni, ha approvato ieri la risoluzione di Socialisti, Verdi e Renew Europe che fa il punto della situazione dei diritti umani in Egitto. Nella risoluzione si chiede all'Egitto "la liberazione immediata e incondizionata dello studente dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki" e all'Unione europea e agli Stati membri "di esortare le autorità egiziane a collaborare pienamente con le autorità giudiziarie italiane" nel caso dell'omicidio del ricercatore friulano Giulio Regeni.Il 21 gennaio scorso, i giudici del Tribunale del Cairo hanno comminato metà della pena per il coinvolgimento dell’ex console nel traffico di manufatti egiziani sequestrati a Salerno, in Italia, nel maggio del 2018. I reperti erano stati recuperati nel maggio del 2018 presso l’area doganale del porto di Salerno, a seguito di un controllo su un container, e rimpatriati con la piena collaborazione delle autorità italiane. Tutti i reperti, esaminati da consulenti italiani ed esperti provenienti dall’Egitto, sono stati giudicati originari dell’antica città di El Minya, a 250 chilometri a sud della capitale Il Cairo, dove, proprio, nel febbraio 2018, il ministero delle Antichità egiziano aveva annunciato la scoperta di un’eccezionale necropoli, contenente un complesso funerario, di oltre 1.000 statue e 40 sarcofagi, probabilmente di epoca compresa tra il 672 e il 332 avanti Cristo. Secondo la procura, Ladislav Otakar Skakal era il principale responsabile del contrabbando dei manufatti. Il mandato dell'ex console onorario era scaduto nel 2014. Da allora, Otakar non ha più avuto legami con l'ambasciata d'Italia al Cairo. Poco dopo il suo arrivo nel 2017, l'attuale ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Cantini, ha respinto le richieste pervenute di rinominarlo console onorario.Nella risoluzione del parlamento europeo approvata ieri si legge: L'Unione europea si avvalga di tutti gli strumenti a disposizione per rispondere alle gravi violazioni dei diritti umani in Egitto, inclusa la possibilità di adottare misure restrittive nei confronti di funzionari responsabili delle violazioni più gravi, e i Paesi Ue si astengano dal concedere riconoscimenti ai leader politici responsabili di violazioni dei diritti umani. Il testo, che affronta la situazione dei diritti umani in Egitto, deplora la crescente repressione in atto in Egitto per mano delle autorità statali e delle forze di sicurezza egiziane. Citando come esempi la storia del ricercatore friulano rapito e ucciso tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, Giulio Regeni, e dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki, arrestato all'aeroporto del Cairo a febbraio 2020, il Parlamento chiede un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani nel Paese, per assicurare che i responsabili siano chiamati a risponderne. I deputati invitano l'Ue ad avvalersi di tutti gli strumenti a disposizione per rispondere alle gravi violazioni, inclusa la possibilità di adottare misure restrittive nei confronti di funzionari egiziani di alto livello responsabili delle violazioni più gravi. Chiedono inoltre ai Paesi Ue di astenersi dal concedere riconoscimenti ai leader politici responsabili di violazioni dei diritti umani.I deputati fanno riferimento all'annuncio del 10 dicembre in cui i procuratori di Roma hanno affermato di disporre di prove inequivocabili sul coinvolgimento di quattro agenti delle forze di sicurezza dello Stato egiziano nel rapimento e nell'omicidio di Giulio Regeni, nonostante gli ostacoli alle indagini da parte delle autorità egiziane. I deputati chiedono all'Ue di esortare le autorità egiziane a collaborare e fornire gli indirizzi di residenza dei quattro agenti indagati, come richiesto dalla legge italiana, ed esprimono "sostegno politico e umano" alla famiglia Regeni nella ricerca della verità, ricordando come questa sia un "dovere imperativo delle istituzioni nazionali e dell'Ue", chiamata ad adottare inoltre le azioni diplomatiche necessarie. Per quanto riguarda il giovane studente detenuto nel carcere di Tora, accusato di propaganda sovversiva, istigazione alla protesta e istigazione al terrorismo, il Parlamento europeo ricorda che la sua detenzione è stata costantemente prorogata negli ultimi 10 mesi, l'ultima volta il 6 dicembre per ulteriori 45 giorni di carcere. I deputati chiedono dunque la scarcerazione immediata e incondizionata di Patrick Zaki e il ritiro di tutte le accuse a suo carico, oltre all'attuazione di una reazione diplomatica ferma, rapida e coordinata da parte dell'Ue. (Res)