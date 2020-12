Governo: Cdm, esaminate venti leggi regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge della Regione Lazio n. 13 del 19/10/2020 relativa al "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019"; la legge della Regione Lazio n. 14 del 19/10/2020 sull' "Assestamento delle previsioni di Bilancio 2020-2022". La Regione Lazio, infatti, si è impegnata a ripianare nell'esercizio 2021 la quota di disavanzo relativa all'esercizio 2020, riferita al disavanzo di parte corrente di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015, nel senso richiesto dal Ministero dell'economia delle finanze); la legge della Regione Lazio n. 15 del 19/10/2020 sulla "Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18". (segue) (com)