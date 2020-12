Governo: Cdm, esaminate venti leggi regionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono state impugnate la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 15/10/2020 recante "Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento)"; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 15/10/2020 recante "Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine"; la legge della Regione della Regione Molise n. 10 del 19/10/2020 sulla "Disciplina dei distretti del cibo"; la legge della Regione Piemonte n. 25 del 21/10/2020 sul "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019". La Regione Piemonte si è infatti impegnata a inserire le tabelle previste dal punto 9.11.7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 nel disegno di legge regionale n. 119 in corso di approvazione, nel senso richiesto dal ministero dell'Economia delle finanze; la legge della Regione Sardegna n. 28 del 19/10/2020 recante "Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori"; la legge della Regione Sardegna n. 29 del 19/10/2020 recante "Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile"; la legge della Provincia Trento n. 10 del 22/10/2020 recante "Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali"; la legge Regione siciliana n. 24 del 22/10/2020 relativa alle "Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo". La Regione siciliana si è impegnata a modificare gli articoli 2, comma 1, lett. a), e 5, comma 1, lett. b), nel senso richiesto dai Ministeri del lavoro e della salute; la legge della Regione Umbria n. 9 del 20/10/2020 recante "Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni)"; la legge della Regione Lombardia n. 21 del 26/10/2020 recante "Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del Frisl"; la legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 23/10/2020 recante "Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre". La Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, si è impegnata ad accogliere i rilievi del Dipartimento della funzione pubblica; la legge della Regione siciliana n. 25 del 28/10/2020 recante "Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale 'Plastic free'"; la legge della Provincia Trento n. 11 del 29/10/2020 recante "Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005". La Provincia, infatti, si è impegnata a modificare l'articolo 12-ter, comma 1, lett. c), della legge provinciale sulla ricerca 2005, quale introdotto dall'articolo 6 della legge provinciale in esame, nel senso richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; la legge della Regione Molise n. 11 del 28/10/2020 su "Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica"; la legge della Regione Emilia Romagna n. 6 del 02/11/2020 recante "Interventi urgenti in favore dei gestori di edicole".