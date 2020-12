Governo: Cdm, esaminate venti leggi regionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge della Regione siciliana n. 21 del 28/11/2019 recante "Riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche"; la rinuncia parziale all'impugnativa della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34 recante "Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative". (com)