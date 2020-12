Energia: "Handelsblatt", la strategia delle aziende russe per evitare sanzioni Usa su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato per certo dal presidente della Russia Vladimir Putin, come emerso durante la recente conferenza stampa di fine anno, il completamento del gasdotto Nord Stream 2 sconta ancora alcune difficoltà e le aziende russe adottano delle strategie per evitare le sanzioni statunitensi. E' quanto scrive il quotidiano tedesco "Handelsblatt". La nave posatubi Fortuna ha iniziato nei giorni scorsi a posare la sezione incompiuta del gasdotto Nord Stream 2 nelle acque tedesche del Baltico. Il quotidiano tedesco osserva tuttavia che i continui cambiamenti nella gestione delle operazioni per la posa dei tubi del Nord Stream 2 sarebbero finalizzati a rendere più difficile agli Usa imporre sanzioni specifiche contro le società coinvolte nel progetto energetico. La Fortuna ha infatti un nuovo proprietario: la nave era stata precedentemente registrata presso il gruppo Universal Transport, che aveva acquistato la nave da carico da una società di Hong Kong all'inizio di ottobre. Di recente, tuttavia, secondo il registro navale internazionale il proprietario è diventato il gruppo russo Kvt-Rus. Il rinnovato cambio di proprietà, osserva "Handelsblatt", avverrebbe proprio sullo sfondo di un possibile inasprimento delle sanzioni statunitensi contro il Nord Stream 2. Kvt-Rus, inoltre, sarebbe una microimpresa con sede a Mosca che, secondo il Servizio fiscale federale russo, non ha generato alcun patrimonio alla fine del 2019 ad eccezione dell'equivalente di 11,11 euro.(Geb)