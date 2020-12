Torino: donna di 74 anni muore sbranata dai 5 cani della figlia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia, questa sera, a Grugliasco, provincia di Torino. Una donna di 74 anni, Mariangela Zaffino, è morta dopo essere stata sbranata da 5 cani. È successo nell’appartamento in via Boves 12. Gli animali sono esemplari di cane lupo cecoslovacco, che appartenevano alla figlia della donna, di 48 anni. Quest’ultima li aveva lasciati momentaneamente in custodia alla madre, dopo essersi allontanata dalla casa in cui vivevano insieme. Intorno alle 18 i vicini hanno sentito delle urla provenienti dall’abitazione e hanno dato l’allarme. La figlia, una volta rincasata, è riuscita a placare i cani. Per la madre, con profondi segni di morsi su tutto il corpo, non c’era più nulla da fare. I carabinieri non han potuto far altro che constatare il decesso della donna. (Rpi)