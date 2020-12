Usa: scandalo podcast, il "Nyt" reastituisce il Peabody Award

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "New York Times" ha restituito il prestigioso premio giornalistico Peabody, ricevuto per il podcast "Caliphate", dedicato all'Isis. Lo riporta lo stesso quotidiano su Twitter. La decisione è stata presa dopo le critiche alla giornalista autrice del podcast, Rukmini Callimachi, accusata di fidarsi di una fonte che si è inventata tutto. Il "Nyt" ha rivalutato tutto il lavoro giornalistico del suo podcast sullo Stato Islamico dopo che una delle sue "gole profonde" è stata arrestata in Canada con l’accusa di aver mentito sulla sua appartenenza al gruppo terroristico. "Caliphate" fu creato da Rukmini Callimachi, una delle più importanti giornaliste che si occupano di terrorismo internazionale. Fu anche nominato per il Pulitzer. Callimachi pubblicò il podcast nella primavera del 2018 e dedicò le prime cinque puntate ad Abu Huzayfah, un foreign fighter canadese (Abu Huzayfah è il suo nome di battaglia) che diceva di essersi unito nel 2014 allo Stato Islamico e di aver combattuto in Siria per due anni. (Nys)