Usa: Microsoft chiede aiuto a Biden contro spyware israeliano

- Microsoft ha chiesto al futuro presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di intervenire in un caso legale di alto profilo che coinvolge WhatsApp e Nso Group, una società israeliana di spyware che, secondo quanto dichiarato dalla società di software statunitense, sta contribuendo a far proliferare le armi informatiche. Lo riporta "The Guardian". Paragonando Nso Group ai mercenari del 21° secolo, il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha affermato che l'ascesa di aziende private che progettano attacchi alla sicurezza informatica ha fatto sì che un numero crescente di stati nazionali potesse ora lanciare attacchi informatici - anche contro giornalisti e attivisti dei diritti umani. I commenti hanno rappresentato la prima volta che una qualsiasi grande azienda statunitense - a parte WhatsApp - si è pronunciata contro l'uso di società private di hacking da parte degli Stati nazionali, una questione che per anni è stata vista soprattutto come motivo di preoccupazione per giornalisti, attivisti dei diritti umani e altri attivisti. (Nys)