Business news: ministro Esteri croato, a gennaio demarcazione delle Zone economiche con Italia e Slovenia

- La decisione del governo della Croazia di dichiarare la propria Zona economica esclusiva (Zee) nel Mare Adriatico sarà approvata formalmente dopo un incontro ministeriale trilaterale con Italia e Slovenia che si terrà a gennaio. Lo ha detto il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic-Radman, parlando oggi in Parlamento, nel corso di una sessione straordinaria del monocamerale di Zagabria per approvare la decisione governativa sulla Zee. Il ministro degli Esteri croato Grlic Radman ha spiegato che, dopo i recenti colloqui con gli omologhi di Roma e Lubiana, Luigi Di Maio e Anze Logar, "è stata raggiunta una comprensione" sul fatto che Croazia e Italia dichiareranno le proprie Zee dopo un incontro trilaterale nel gennaio 2021. Nella riunione dello scorso 30 novembre a Zagabria, nell'ambito del comitato interministeriale Italia-Croazia, i ministri degli Esteri Di Maio e Grlic Radman hanno annunciato la volontà di avviare quanto prima negoziati per la demarcazione delle rispettive Zee nell'Adriatico. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Balkan Insigth", la decisione di regolare la questione tramite una conferenza trilaterale è stata posta dal ministro degli Esteri sloveno Logar, che a sua volta ha avuto un incontro in videoconferenza con Di Maio lo scorso 10 dicembre richiedendo un coordinamento e lanciando la proposta della conferenza trilaterale per regolare la questione. (Seb)