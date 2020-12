Business news: Russia, primo ministro Mishustin firma decreti per stabilizzare prezzi dei prodotti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha firmato diversi decreti per stabilizzare i prezzi del mercato alimentare. È quanto si legge sul sito web del governo. Il ministero dell'Agricoltura, il ministero dell'Industria e del Commercio e il Servizio federale antimonopoli concluderanno accordi speciali con produttori alimentari e catene di vendita al dettaglio per contenere i prezzi di alcune tipologie di merci (in particolare, per lo zucchero e l'olio di girasole). Gli accordi saranno validi fino alla fine del primo trimestre del 2021. Il governo ha introdotto un contingente tariffario di 17,5 milioni di tonnellate per l'esportazione di frumento, segale, orzo e mais, volume oltre il quale le transazioni saranno soggette a un dazio pari al 50 per cento del valore in dogana dei prodotti esportati, ma non inferiore a 100 euro la tonnellata. La decisione riguarda i prodotti esportati dalla Russia al di fuori dell'Unione doganale e sarà valida dal 15 febbraio al 30 giugno 2021. Vengono introdotti inoltre sussidi per rimborsare alcuni dei costi associati all'acquisto di grano per i produttori di farina. Sarà possibile compensare fino al 50 per cento della differenza tra il prezzo corrente del grano e il suo prezzo medio mensile per gli stessi periodi dei tre anni precedenti. In precedenza il ministro dello Sviluppo economico, Maksim Reshetnikov, ha affermato che gli accordi con i produttori di zucchero e olio di girasole per stabilizzare i prezzi saranno conclusi entro il 20 dicembre. Il ministro dell'Agricoltura, Dmitrij Patrushev, ha chiarito che le misure di stabilizzazione avrebbero portato ad una riduzione del prezzo al dettaglio di alcuni prodotti essenziali. (Rum)