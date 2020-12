Business news: Spagna, Ence vende partecipazione in centrale solare Puertollano da 50 MW per 168 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ence Energia ha formalizzato la vendita della sua partecipazione del 90 per cento nella centrale solare termica da 50 megawatt MW di Puertollano (Castiglia La Mancia) a Q-Energy per un valore di 168 milioni di euro. La società ha informato oggi la Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv). Il gruppo è il più grande generatore di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali in Spagna e ha un portafoglio di progetti da 405 MW pronti per essere costruiti entro la fine del 2021. Questo permetterebbe a Ence Energia di raddoppiare la sua attuale capacità installata contribuendo così alla transizione ecologica della Spagna verso un'economia neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio. (Spm)