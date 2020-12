Business news: Russia concede import di pomodori da parte di un'azienda azerbaigiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio federale russo per il controllo veterinario e fitosanitario Rosselkhoznadzor ha consentito l'importazione di pomodori in Russia da un'impresa azerbaigiana e sta valutando la possibilità di estendere la concessione ad altre due aziende. Rosselkhoznadzor ha osservato che a seguito dei negoziati svoltisi il 9, 11 e 14 dicembre con l'Agenzia per la sicurezza alimentare dell'Azerbaigian, i rappresentanti del Paese caucasico hanno fornito informazioni sui risultati delle indagini sui casi di rilevamento di parassiti nei pomodori azerbaigiani. "Sulla base dei risultati dell'analisi delle informazioni fornite, Rosselkhoznadzor ritiene possibile, con le garanzie dell'Agenzia per la sicurezza alimentare della Repubblica dell'Azerbaigian, consentire dal 16 dicembre l'importazione di pomodori da Agroterm, azienda che ha sede nel distretto di Khizi", si legge nella nota. Rosselkhoznadzor ha vietato l'importazione di pomodori e mele dall'Azerbaigian in Russia dal 10 dicembre a causa del ripetuto rilevamento di parassiti. (Rum)