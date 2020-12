Business news: Spagna, nel 2020 Telefonica raggiunge 76 per cento popolazione con tecnologia 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telefonica ha raggiunto quest'anno il 76 per cento di copertura della popolazione spagnola con la tecnologia 5G, superando gli obiettivi che si era fissata per il 2020 pari al 75 per cento. Come evidenziato dall'azienda in una nota sono già 921 città collegate in tutto il Paese, dalle più grandi con più di 250 mila abitanti alle più piccole con meno di 1.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia di tutte le Comunità autonome. Le nuove implementazioni saranno accompagnate da un graduale spegnimento delle vecchie reti di seconda e terza generazione che coinciderà con la sostituzione del 100 per cento della rete in rame con la fibra ottica prima del 2025, quando sarà completato anche lo spegnimento del 3G. (Spm)