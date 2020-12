Business news: Ungheria, Banca centrale prevede una contrazione del 6-6,5 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale dell'Ungheria (Mnb) prevede una contrazione dell'economia tra il 6 e il 6,5 per cento nel 2020. E' quanto afferma l'istituto nel suo rapporto trimestrale sull'inflazione. Nel precedente rapporto, risalente a settembre, la contrazione pronosticata era tra il 5,1 e il 6,8 per cento, mentre il ministero delle Finanze prevede un calo del 6,4. Le proiezioni dell'istituto per l'anno prossimo parlano di una ripresa del 3,5-6 per cento, del 5-5,5 per cento nel 2022 e del 3-3,5 per cento nel 2023. Per quanto riguarda il tasso di inflazione, Mnb lo pone al 3,4 per cento nel 2020 (a settembre lo metteva al 3,5-3,6 per cento). Nel 2021 la banca pone il tasso al 3,5-3,6 per cento, al 2,9-3 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023. (Vap)