Business news: Francia, ferrovie nazionali perdono 7 mila posti di lavoro in tre anni

- L'azienda nazionale delle ferrovie francesi (Sncf) ha tagliato 7 mila posti di lavoro in tre anni, dal 2017 al 2019. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che il personale è passato da 159.700 a 152.700 persone. Il bilancio parla di 21.500 uscite per diverse cause come pensionamenti, dimissioni e licenziamenti. Nel 2019, dopo l'applicazione della riforma ferroviaria passata l'anno precedente, sono circa 6.600 le persone che hanno lasciato l'azienda, il 2,5 per cento in meno rispetto ai 6.750 dell'anno precedente. Nell'introduzione al suo bilancio sociale, il gruppo spiega che le evoluzioni tecnologiche, la situazione economica e l'emergenza ecologica trasformano in profondità le attività e i mestieri". (Frp)