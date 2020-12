Business news: Svezia, operatore Pts riprenderà aste per 5G il 19 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore svedese delle telecomunicazioni Pts riprenderà le aste per la rete 5G nel Paese scandinavo il 19 gennaio, dopo aver ottenuto l'approvazione dei tribunali per procedere nonostante i ricorsi della cinese Huawei contro la sua esclusione. E' quanto riferisce Pts in una nota, dopo che mercoledì un tribunale svedese ha accolto il suo appello contro lo stop alle aste per il 5G. La corte d'appello svedese ha accolto parzialmente la richiesta dell'authority delle telecomunicazioni nazionale in merito alla volontà di escludere la compagnia cinese Huawei dalla rete 5G. "La corte amministrativa ha parzialmente accolto l'appello" di Pts, ha reso noto il tribunale svedese. Lo scorso mese Pts ha comunicato l'intenzione di sospendere le gare per le frequenze e l'infrastruttura 5G in Svezia, menzionando rischi per la sicurezza nazionale. (Sts)