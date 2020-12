Oggi a Trieste il trilaterale tra i ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia si riuniscono per la prima volta attorno ad un tavolo con l’esplicita volontà di definire le rispettive Zone economiche esclusive (Zee) nel Mar Adriatico. Quella in programma oggi a Trieste tra i ministri Luigi Di Maio, Gordan Grlic-Radman e Anze Logar, è una riunione importante che segna un cambio di approccio su una questione irrisolta da anni. Croazia e Italia hanno espresso nelle scorse settimane la comune volontà di istituire le rispettive Zee nell’Adriatico, destando l’interesse della Slovenia che si è fatta promotrice di questo formato trilaterale per affrontare la questione nel timore di rimanere danneggiata dai passi intrapresi dai Paesi vicini anche alla luce dell’annoso contenzioso sui confini marittimi con Zagabria. La volontà di definire le rispettive aree di competenza economica nel Mar Adriatico tra Italia e Croazia è stata manifestata dapprima lo scorso 30 novembre a Zagabria nell'ambito della riunione del comitato interministeriale come emerso durante la conferenza stampa dei ministri Di Maio e Grlic-Radman. Anche la Slovenia ha chiesto di essere inserita in questo processo, come dichiarato dal premier Janez Jansa e come emerso dopo la videoconferenza dello scorso 10 dicembre tra il ministro degli Esteri Logar e il titolare della Farnesina Di Maio.La questione della dichiarazione delle Zee di Italia e Croazia, secondo quanto emerso in questi giorni, sembrerebbe di facile soluzione con la volontà espressa di chiudere la questione già nel gennaio 2020. Discorso a parte per la Slovenia, che ha un accesso al mare molto più ristretto nell’Adriatico settentrionale, con cui la Croazia ha un contenzioso aperto da diversi anni che potrebbe tuttavia essere sbloccato grazie ad una sorta di mediazione favorita dall’Italia. Ma la definizione dei dettagli di queste intese relative alla rispettive Zee potrebbe richiedere maggiore tempo date le caratteristiche dei confini nell’Adriatico. Essendo la distanza tra le due sponde nell’Adriatico per molti tratti inferiore alle 200 miglia marittime, limite che nel diritto internazionale normalmente segna la delimitazione delle Zee, la questione della demarcazione delle rispettive aree di competenza economica deve essere risolta tramite accordi. I confini marittimi tra Italia, Croazia e Slovenia sono regolati in base al Trattato di Osimo del 1975, con i due Paesi balcanici succeduti all’ex Jugoslavia dopo l’indipendenza. Per quanto riguarda le Zee, tuttavia, quest’area non è mai stata delimitata ufficialmente pur trattandosi del perimetro nel quale poter esercitare attività economiche di vario tipo che vanno dalla pesca all’estrazione degli idrocarburi. Stando a quanto emerso, sarebbe stata l’Italia per prima a manifestare la volontà di delimitare ufficialmente la propria Zee determinando l’accoglienza positiva della proposta da parte della Croazia che subito si è mossa in tal senso.Il Parlamento della Croazia ha approvato ieri, con 129 voti favorevoli (su 151 seggi del monocamerale di Zagabria), la decisione del governo di dichiarare la Zee nell’Adriatico. La dichiarazione formale della Zee croata nell'Adriatica, come precisato da Zagabria, avverrà tuttavia dopo una riunione trilaterale a gennaio 2021 con Italia e Slovenia. Secondo quanto evidenzia la stampa croata, rispetto all'attuale Zona di protezione ecologica e per la pesca, la Zee aggiunge altri due diritti: quello di costruire isolotti artificiali e quello dello sfruttamento dell'energia del mare, delle correnti e del vento. Il riferimento alla Zona di protezione ecologica e per la pesca è a quanto stabilito dalla Croazia nel 2003, con l'approvazione da parte del Parlamento di Zagabria allo scopo di assicurare lo sfruttamento esclusivo delle risorse ittiche e dei fondali marini, che di fatto ha esteso la sovranità del Paese nell’area. L’Italia, a differenza di quanto avvenuto nel Tirreno, non ha mai istituito una Zona di protezione ecologica nell’Adriatico. Un rischio per Roma sarebbe quindi quello di presentarsi al vertice mentre Zagabria ha già posto le proprie condizioni. La Croazia, per alcuni versi, si è contraddistinta inoltre negli ultimi anni anche per un maggiore attivismo, ad esempio per quanto riguarda le attività di ricerca degli idrocarburi. Un'altra questione che potrebbe essere sollevata da Roma potrebbe essere ad esempio quella dei diritti di pesca a Pelagosa, piccolo arcipelago nel mezzo dell’Adriatico a circa 70 chilometri a est delle Tremiti. Pelagosa fa parte amministrativamente del territorio croato. In base agli accordi raggiunti fino ad ora, tuttavia, ai pescatori italiani e croati dovrebbero spettare gli stessi diritti. Non sono mancati però negli scorsi anni i fermi dei pescherecci italiani da parte delle autorità croate nei pressi di Pelagosa.La riunione trilaterale si apre tuttavia sotto l’auspicio della cooperazione anche nell’ottica della salvaguardia ambientale del Mar Adriatico. “L’Adriatico è un mare meraviglioso” ma anche un ecosistema delicato e l’accordo sulla demarcazione dei confini e le Zone economiche esclusive che l'Italia siglerà con Croazia e Slovenia “ci consentirà di proteggere il nostro mare, insieme, come un patrimonio comune”, ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Ogni qual volta che si chiariscono questioni legate ai confini è positivo se avviene di accordo fra le parti che è ciò che sta accadendo in questo caso. In passato in Croazia alcuni partiti avevano spinto per dichiarare la zona economica esclusiva unilateralmente e sarebbe stato un problema. Il fatto che si decida di farlo insieme è un eccellente segnale ma anche un’assunzione di responsabilità”, ha spiegato il sottosegretario.“Croazia e Italia, nello spirito europeo e dei rapporti di buon vicinato, istituiranno a breve le rispettive Zee rendendo l’Adriatico sempre più un mare che unisce”, ha dichiarato prima del vertice, in un’intervista ad “Agenzia Nova”, il ministro degli Esteri croato Grlic-Radman. “Per tale questione non occorre cercare la soluzione, perché essa si propone da sola: istituendo le Zone economiche da entrambi i lati dell’Adriatico avremo una base più solida per la futura collaborazione”, ha aggiunto Grlic-Radman annunciando l’adozione di una dichiarazione trilaterale relativa alla creazione delle Zee di Italia e Croazia. Come osservato dal ministro croato, Zagabria “ha istituito la Zona di protezione ittica e ambientale nella zona che dopo l’istituzione diventerà la Zona economica esclusiva. Assieme alla Zona economica esclusiva italiana, andremo a proteggere il Mare Adriatico e le due Zone economiche esclusive diventeranno un ‘mare dell’Ue’ che getterà le basi ancora più forti per la protezione e la collaborazione, anche attraverso ulteriore implementazione della Politica ittica comune dell’Ue”.Secondo il ministro croato, infine, la riunione trilaterale potrebbe aiutare a sbloccare anche l’annoso contenzioso sui confini marittimi nell’Adriatico settentrionale tra Zagabria e Lubiana. “La Croazia crede fermamente che la soluzione del contenzioso sulla frontiera con la Slovenia sia possibile da raggiungere tramite un accordo diretto e da quando esiste il contenzioso lo stiamo ribadendo come la migliore soluzione. Anche se le due questioni non sono direttamente collegate, spero che l’accordo tra la Croazia e l’Italia sulla demarcazione delle zone economiche esclusive potrebbe essere un buon esempio e influenzare positivamente l’accordo di demarcazione della frontiera tra la Croazia e la Slovenia”. (Res)