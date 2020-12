Covid: Rt a 0,87, l'età mediana dei deceduti supera gli 80 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa settimana abbiamo un valore Rt che cresce da 0,82 a 0,87 ed in alcune regioni supera il valore 1. E' quanto ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza settimanale sull’andamento epidemiologico. La crescita di questo valore, anche minima, “è un elemento di preoccupazione perché il contagio sta riprendendo quota” ha sottolineato. Per quanto concerne l’età mediana dei deceduti positivi al Covid-19, Brusaferro ha spiegato che è “sopra gli 80 anni".Secondo la classificazione complessiva del rischio elaborata dal Comitato tecnico scientifico, il Lazio, la Liguria e il Veneto sono le uniche tre regioni italiane a rischio alto. Brusaferro ha però evidenziato come ci sia una decrescita del numero dei contagi "che riguarda quasi tutte le Regioni tranne alcune che hanno mostrato una crescita e cala il numero di letti occupati in area medica e in terapia intensiva ma siamo ancora sopra la soglia di rischio sia per l’area medica che la terapia intensiva”. Alla luce dei nuovi contagi siamo ancora lontani dalla soglia di sicurezza, ha detto ancora precisando che "la mappa dei contagi in Europa è omogenea con Paesi come Francia, Germania, Svezia ed altri con numeri in crescita”.Nella curva dei contagi "si nota come questa abbia avuto un rallentamento e un appiattimento" ha precisato ancora. Evidenziamo "un segnale in controtendenza nell’indice di trasmissione rispetto alla scorsa settimana. L’incidenza dei contagi rimane ancora troppo elevata" ha aggiunto. Le prossime settimane "sappiamo che sono caratterizzate da grande mobilità e interazione personale, e questi sono elementi che favoriscono la circolazione del virus: dobbiamo usare questo periodo per fermare le tendenze in aumento, abbassando l’incidenza dei casi” ha chiarito ancora precisando che così facendo "potremo trovarci in uno scenario che ci consente di poter affrontare tutte le nostre attività in maniera più sicura”. Di certo, ha affermato Brusaferro, "dobbiamo evitare che le festività siano un periodo favorevole per l’aumento dei contagi".A proposito di scuola, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha voluto ribadire come non si siano "verificati grandi casi di diffusione dei contagi negli istituti". Siamo convinti, ha aggiunto Brusaferro a proposito della possibilità di doppi turni pomeridiani "che la scuola sia un bene fondamentale per il Paese e per farlo si possono adottare tutte le misure di protezione per trovare i modi di evitare gli affollamenti pre-scolastici". (Rin)