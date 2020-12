Natale in rosso, Conte blinda l'Italia fino al 6 gennaio: vietati gli spostamenti nei festivi e prefestivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zona rossa in tutta Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, arancione in tutti gli altri. E' quanto ha annunciato ieri sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive per il periodo natalizio introdotte nel decreto varato dal Consiglio dei ministri. Nell'ambito della zona rossa "sarà vietato ogni spostamento fra regioni" ha precisato. Sarà zona rossa, quindi, nelle giornate del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5, 6 gennaio. Tutto il Paese sarà invece zona arancione nei giorni feriali e quindi 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.Per il presidente Conte è stato "trovato un punto di equilibrio” fra la socialità e il contenimento dell’epidemia aggiungendo che "quando siamo partiti con il metodo a zone abbiamo abbassato il valore Rt ma la situazione rimane difficile". Conte ha detto che "c’è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa crescere per il periodo natalizio, la socialità di questi giorni è preoccupante e quindi dobbiamo intervenire per rafforzare il regime di misure"."Abbiamo davanti la fine di questo incubo, e nonostante le misure restrittive ci avviamo al Vaccine day" ha detto ancora aggiungendo che "dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare l’attenzione”. Proprio a proposito del vaccino ha specificato "non prevediamo che il vaccino sia obbligatorio ma promuoviamo una campagna per rassicurare sulla sicurezza e sarà offerto a tutti e speriamo che tutti lo facciano".Per consentire ai fedeli di celebrare le festività "le chiese ed i luoghi di culto saranno aperti fino alle 22” ha annunciato il premier. Conte ha anche voluto rimarcare che "le misure restrittive devono viaggiare insieme ai ristori economici: chi subisce danni economici deve essere immediatamente ristorato”. A proposito del cashback ha chiarito che "non è alleato degli assembramenti ma dei cittadini, al di là delle polemiche. È un sostegno alle famiglie in questo periodo complesso"."I morti - ha voluto ricordare - resteranno una ferita aperta nella comunità nazionale, ma dipendono da diversi fattori come l’età media della popolazione e anche le abitudini di vita". (Rin)