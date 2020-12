Business news: presidente serbo Vucic, nel 2021 il Pil crescerà del 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investimenti significativi sono previsti il prossimo anno nel Paese in linea con il programma Serbia 2020-2025. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, sottolineando che in questo modo nel 2021 la crescita del Pil della Serbia è prevista tra il 5,5 ed il 6 per cento. "La Serbia sarà prima in Europa per il tasso di crescita del Pil nei prossimi due anni", ha dichiarato Vucic in un messaggio video per la conferenza online "Mondo nel 2021". Secondo quanto spiegato dal presidente serbo, gli investimenti interesseranno vari settori, dagli impianti di trattamento delle acque reflue alle autostrade ed alle ferrovie. L'attrazione degli investimenti esteri, nella visione di Vucic, sarà l'elemento cardine della crescita economica della Serbia. Il capo dello Stato ha anche osservato che l'aumento del debito pubblico della Serbia "è il meno preoccupante tra tutti i Paesi europei". "Se guardate ai più potenti Paesi in Europa, il tasso di crescita del debito pubblico varia tra il 10 ed il 16 per cento, mentre in Serbia è aumentato solo del 5 per cento durante il coronavirus", ha affermato. (Seb)