Business news: Serbia, dirigenza Srbijagas potrebbe essere sostituita se non sarà adottato piano del governo

- La riforma di Srbijagas, operatore statale serbo del gas naturale, è iniziata e la dirigenza della società verrà sostituita se il piano di riforma adottato dal governo non sarà attuato. Lo ha detto la vicepremier e ministra dell'Energia serba, Zorana Mihajlovic, secondo cui “non è normale che il direttore di Srbijagas abbia uno stipendio mensile di 2,4 milioni di dinari (circa 20 mila euro). I lavoratori dell’impianto di estrazione del carbone di Resavica hanno uno stipendio medio di circa 65 mila dinari (circa 552 euro) al mese e hanno bisogno di quasi tutta la vita lavorativa, 38 anni, per incassare quanto il direttore di Srbijagas guadagna in un anno", ha detto Mihajlovic. La ministra ha annunciato oggi che chiederà una ridefinizione di tutti i piani di investimento di Srbijagas, ma anche la questione delle sponsorizzazioni, fra cui quella che vede l’operatore serbo sponsorizzare il club di calcio, come l'FC Vojvodina. Mihajlovic ha detto che il costo di Srbijagas per l'Fc Vojvodina è di circa 3 milioni di euro all'anno. (Seb)