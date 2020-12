Business news: Spagna, irlandese Amarenco acquista impianto fotovoltaico da 50 MW a Siviglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa energetica irlandese Amarenco entra per la prima volta nel mercato spagnolo con l'acquisizione di un impianto fotovoltaico da 50 MW a Carmona (Siviglia) dalla società sudcoreana Hanwha Energy. Secondo quanto riferito da Amarenco, l'impianto dispone di circa 121.800 moduli fotovoltaici e produrrà energia sufficiente a soddisfare la domanda di 13.997 abitazioni. L'amministrazione delegato di Amarenco, Alain Desvigne, ha affermato che si aspetta di siglare accordi come questo con Hanwha Energy in futuro, aggiungendo che la Spagna è e sarà un punto chiave del mercato per il gruppo irlandese. (Spm)