Business news: Spagna, Indra consegna ad Esercito simulatore Fms per elicottero NH90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indra, multinazionale spagnola dell'industria della Difesa, ha consegnato alla base militare Agoncillo (La Rioja) l'ultimo simulatore Fms (Full mission simulator) per l'elicottero NH90. Secondo quanto dichiarato dall'azienda in una nota questo permetterà di ridurre del 40 per cento le ore di volo reali necessarie per garantire l'addestramento tattico avanzato degli equipaggi, migliorando la sicurezza dei voli e riducendo i costi operativi e di manutenzione del 33 per cento. Il simulatore incorpora l'uso di tubi intensificatori d'immagine (Iit) per la simulazione in voli con occhiali per la visione notturna (Gvn), così come un'architettura di simulazione in rete basata sullo standard Hla che permette l'addestramento tattico congiunto di una missione da più simulatori simultaneamente, situati in basi diverse e con piattaforme multiple. (Spm)