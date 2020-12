Business news: Francia, operatore Free annuncia lancio rete mobile 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore telefonico francese Free ha annunciato il lancio della rete mobile 5G attraverso "5.255 siti attivi che coprono già circa il 4 per cento della popolazione" francese. Il gruppo rivendica "la più grande rete mobile 5G in Francia che copre sia territori rurali e zone urbane". "Utilizzando le frequenze basse (700 Mhz) per la copertura e delle frequenze alte (3,5 Ghz) per i traffici, la rete di Free funziona in modo ottimale. Del resto è la scelta tecnica fatta da tutti gli operatori in occasione dell'utilizzo del 3G e del 4G", si legge in un comunicato. (Frp)