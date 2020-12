Business news: Francia, dallo Stato 4,05 miliardi di euro per le ferrovie nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato francese ha sottoscritto un aumento di capitale da 4,05 miliardi di euro per l'azienda nazionale delle ferrovie (Sncf). Un'operazione che "punta a sostenere gli investimenti della sua filiale Sncf Rèseau in favore della rigenerazione della rete ferroviaria nazionale, del rafforzamento della sicurezza e dello sviluppo sostenibile delle sue attività", si legge in un comunicato congiunto della ministra della Transizione ecologica, Barbara Pompili, dell'Economia, Bruno le Maire, e del sottosegretario ai Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari. Tra gli impegni presi dalla Sncf come controparte c'è la promessa di una riduzione del 30 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2030. (Frp)