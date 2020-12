Business news: Roussat (Bouygues), investitori ci chiedono di agire per emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I collaboratori e gli investitori dell'operatore telefonico francese Bouygues richiedono azioni importanti nell'ambito dell'emergenza climatica. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Olivier Roussat, direttore generale delegato del gruppo. "Abbiamo preso consapevolezza che le cose dovevano cambiare e che dovevamo rafforzare le nostre azioni in questo settore. Dal 2006 Bouygues ha sviluppato delle iniziative per ridurre le sue emissioni di carbone", ha detto il dirigente. Roussat evoca poi il dossier della rete 5G e le consultazioni cittadine che sono state lanciate in alcune zone della Francia prima dell'installazione. "Pensiamo che la concertazione e la pedagogia siano il miglior modo di procedere", ha detto il direttore generale delegato. "Il fatto che il 5G a Parigi non sia ancora stato lanciato è un paradosso, perché la prima corona (zona periferica) comincia ad essere coperta. È la prima volta che ci troviamo confrontati a un simile rifiuto della tecnologia ma sono certo che le cose evolveranno in modo favorevole. Sono fiducioso", ha affermato. (Frp)