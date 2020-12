Business news: Spagna, alleanza Indra e Thales per sistema di comunicazioni tattiche delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Indra e la francese Thales, due delle più grandi aziende del settore della Difesa ad alta tecnologia in Europa, hanno concluso un accordo per offrire alle Forze armate spagnole un sistema di comunicazione tattica di ultima generazione. La proposta di entrambe le aziende nasce in risposta alla decisione del ministero della Difesa di rinnovare la sua infrastruttura strategica. Questi nuovi prodotti si baseranno sulla famiglia di radio Synaps di Thales e sul sistema Sdr di nuova generazione sviluppato in collaborazione con Indra rafforzando, in particolare, l'interoperabilità nelle missioni internazionali e garantendo la completa autonomia tecnica nelle comunicazioni militari strategiche. In tal senso, secondo quanto riferito da Indra in una nota, le radio definite dal software (Sdr) sono l'elemento chiave per il successo di qualsiasi esercito moderno per garantire capacità di trasmissione veloci, sicure e flessibili e per interagire con gli alleati. L'alleanza genererà sinergie incrociate per entrambe le società, rafforzerà il portafoglio di soluzioni di Indra e consoliderà la posizione industriale di Thales nel settore della difesa in Spagna. (Spm)