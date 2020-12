Brasile: la compagnia di costruzioni Odebrecht cambia nome in Novonor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di costruzioni brasiliana Odebrecht, negli ultimi anni al centro di numerose inchieste per corruzione negli appalti pubblici nell'ambito dell'operazione Lava-Jato in Brasile e in tutta l'America latina, ha deciso di cambiare nome. L'annuncio è stato dato dal rappresentante dell'azionista di maggioranza, Mauricio Odebrecht, nel corso dell'incontro annuale in videoconferenza con tutti i dipendenti, sottolineato che il cambiamento "non è un tentativo di cancellare il passato". "Non stiamo cancellando il passato. Il passato non si spegne. Il passato è esattamente quello che è: il passato. Dopo tutto quello che abbiamo promosso in termini di cambiamenti e correzioni di direzioni, ora guardiamo a quello che vogliamo essere: un'azienda ispirata al futuro. Questo è il nostro nuovo nord", ha detto. Novonor nasce come holding di un gruppo imprenditoriale composto da sei società attive nei settori dell'ingegneria e delle costruzioni, della mobilità urbana e delle autostrade, del petrolio e del gas, immobiliare, petrolchimico e navale con 25mila dipendenti. (Brb)