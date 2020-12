Usa: Biden promette sanzioni economiche contro l'hackeraggio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden e il suo team stanno preparando una "strategia di imposizione dei costi" per rispondere alla Russia - non solo per il massiccio attacco informatico alle agenzie federali statunitensi, di cui Mosca è il principale sospettato, ma anche per altre azioni di disturbo. Le misure includeranno ma non si limiteranno alle sanzioni, secondo una fonte vicina a Biden. Lo riporta il sito "Politico". "Una buona difesa non è sufficiente", ha detto il presidente eletto in una dichiarazione. "Dobbiamo prima di tutto interrompere e dissuadere i nostri avversari dall'intraprendere significativi attacchi cibernetici". (Nys)