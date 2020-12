Business news: Svizzera-Regno Unito, siglato Accordo su mobilità prestatori servizi dal primo gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere federale svizzero Guy Parmelin e la ministra britannica per il Commercio internazionale Elizabeth Truss hanno firmato oggi a Londra l’Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi (Services Mobility Agreement, Sma). L’Accordo garantisce alla Svizzera e al Regno Unito, a partire dal primo gennaio 2021, l’accesso agevolato ai rispettivi mercati per i prestatori di servizi, come riferisce il portale informativo del governo elvetico. L’Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi (Sma) tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord regola l’accesso reciproco e il soggiorno temporaneo, a partire dal primo gennaio 2021, di prestatori di servizi come ad esempio società di consulenza, esperti informatici o ingegneri. Da quel momento in poi l’Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–Ue non sarà più applicabile al Regno Unito. Lo Sma contiene inoltre disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Si inserisce quindi nella strategia "Mind the Gap" adottata dal Consiglio federale in risposta all’uscita del Regno Unito dall’Ue. L’Accordo prevede che la Svizzera mantenga la procedura di notifica finora applicata per i prestatori di servizi del Regno Unito – già nota negli ambienti economici – per periodi non superiori a 90 giorni all’anno. In questo modo consente all’economia svizzera di continuare ad avvalersi in tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende del Regno Unito. Nel 2019 hanno lavorato in Svizzera per al massimo 90 giorni circa 3800 prestatori di servizi britannici soggetti all’obbligo di notifica. (Rel)