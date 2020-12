Business news: Credito, fusione tra Unicaja e Liberbank, trattativa in fase avanzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche spagnole Unicaja e Liberbank stanno rivedendo gli ultimi aspetti più rilevanti in vista di una possibile fusione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Entrambi gli istituti di credito sono già nella fase finale dei contatti preliminari avviati nell'ottobre scorso dopo l'annuncio dell'unione tra CaixaBank e Bankia che daranno vita, nel primo trimestre del prossimo anno, alla più grande banca spagnola. Al centro delle trattative vi è, in particolare, la questione del rapporto di cambio che determinerà la partecipazione di controllo di ciascuna entità nel nuovo gruppo risultante. In caso di successo, l'operazione porterebbe alla quinta banca per volume di attività in Spagna con un totale di oltre 108 miliardi di euro (63 da Unicaja e 45 da Liberbank). (Spm)