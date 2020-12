Business news: Polonia, ufficio per la concorrenza multa la catena Biedronka per oltre 160 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Jeronimo Martins, proprietaria della catena di supermercati polacca Biedronka, è stata multata per 723 milioni di zloty (oltre 160 milioni di euro). Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". L'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori (Uokik) ha sanzionato la società per l'abuso di un vantaggio contrattuale, giacché ha imposto sconti in maniera arbitraria sui suoi fornitori. Al momento della conclusione del contratto con Biedronka, i fornitori non sapevano quanto avrebbero guadagnato perché in ogni momento la società avrebbe potuto rivendicare sconti aggiuntivi di una quantità nota solo alla stessa. Ad avviso del Uokik, alla luce della posizione dominante di Biedronka i fornitori hanno accettato di sottoscrivere condizioni che per loro sono svantaggiose, mossi dal timore che la catena potesse interrompere la collaborazione con loro e di soffrire perdite finanziarie addirittura maggiori. Da questa prassi Jeronimo Martins ha guadagnato una cifra che il Uokik stima superiore a 600 milioni di zloty (oltre 130 milioni di euro) nel biennio 2018-2020. (Vap)