Business news: Russia, Rosneft e Novatek competono per il campo gassiero di Gyda

- Rosneft, Novatek e NovoKhim hanno manifestato dichiarazioni d'interesse per il lotto Zapadno-Minkhovskij nel giacimento di gas della penisola di Gyda. Le sue risorse sono stimate in quasi 300 miliardi di metri cubi. Le tre società hanno presentato offerte per l'asta, ha riferito una fonte del governo al network russo "Rbk". L'asta per Zapadno-Minkhovskij si svolgerà il 16 dicembre. L'offerta iniziale è fissata a124 milioni di rubli (1,4 milioni di euro). (Rum)