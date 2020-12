Business news: Svezia, H&M registra diminuzione vendite in valuta locale in quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marchio svedese H&M, il secondo più grande rivenditore di moda al mondo, ha reso noto che le vendite in valuta locale sono diminuite del 10 per cento nel quarto trimestre dell'anno, poiché la seconda ondata della pandemia di Covid. ha portato a un nuovo rallentamento delle attività commerciali. "Tra il 22 ottobre e il 30 novembre le vendite sono diminuite del 22 per cento rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno, poiché la ripresa è stata nuovamente rallentata a seguito della seconda ondata di pandemia", ha affermato H&M in una nota. Le vendite del gruppo svedese nel trimestre sono scese a 52,5 miliardi di corone (6,25 miliardi di dollari) dai 61,7 miliardi di un anno prima. (Sts)