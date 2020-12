Business news: Tlc, Nokia selezionata dall'operatore lussemburghese Proximus per il 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nokia è stata selezionata dall'operatore mobile lussemburghese Proximus per un accordo di sette anni per fornire la copertura della rete 5G a livello nazionale. La compagnia di telecomunicazioni finlandese prenderà il posto della cinese Huawei. Nokia ha vinto a ottobre dei contratti con la francese Orange e Proximus per costruire reti radio 5G in Belgio dopo la decisione di escludere Huawei a causa delle pressioni degli Stati. Ericsson e Nokia sono stati beneficiari della tendenza da parte di vari governi volta a limitare la partecipazione delle aziende cinesi alla realizzazione delle reti 5G per motivi di sicurezza nazionale. (Sts)