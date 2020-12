Business news: Polonia, fabbrica di auto di Electromobility Poland sorgerà a Jaworzno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fabbrica di auto elettriche Izera, della società Electromobility Poland (Emp), sorgerà a Jaworzno, in Slesia. Lo ha comunicato oggi la società automobilistica, aggiungendo che la produzione prenderà il via nel 2024 e l'investimento darà lavoro a 15 mila persone, di cui 3 mila nella fabbrica e altre 12 mila nell'indotto. Oggi a Katowice il ministro del Clima e dell'Ambiente Michal Kurtyka, rappresentanti di Emp, dell'Area economica speciale di Katowice (Ksse), dell'ufficio per le foreste statali, dell'amministrazione slesiana e di quella di Jaworzno hanno firmato un memorandum di collaborazione per la preparazione dell'area in vista della costruzione dello stabilimento. La scelta è ricaduta su Jaworzno dopo l'esame di una trentina di siti possibili. "Questa scelta e il sostegno finanziario del governo polacco consentiranno l'inizio dell'investimento dall'autunno del 2021", ha dichiarato Emp. "Intorno al progetto siamo riusciti a unire diversi partner da molte istituzioni. Ora tutte le parti devono lavorare intensivamente per condurre alla finalizzazione del progetto", ha detto il ministro Kurtyka. (Vap)