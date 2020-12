Business news: Deutsche Bank taglierà altri 1.400 posti nel private banking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la ristrutturazione del personale di Deutsche Bank, parte del piano di austerità avviato dal maggiore istituto di credito tedesco nel 2019. Fonti informate sui fatti hanno rivelato al quotidiano “Handelsblatt” che Deutsche Bank intende tagliare circa 1.400 posizioni nel settore operazioni del private banking. La decisione giunge a seguito di una nuova intesa tra dirigenza e sindacati. L'obiettivo è ridurre il personale del private banking di 2.300 unità a tempo indeterminato entro la fine del 2022, di cui circa mille già previste in precedenza. I tagli verranno effettuati tra i dipendenti che svolgono compiti amministrativi nella divisione clienti privati, come l'elaborazione dei prestiti, la gestione dei conti e le operazioni di pagamento. Alla fine del 2019, tali attività impiegavano ancora 6.300 dipendenti a tempo indeterminato. Il totale dovrebbe scendere a circa quattromila nei prossimi due anni. Inoltre, nei prossimi due anni, Deutsche Bank intende fare a meno di 300 lavoratori a tempo determinato. Entro la fine del 2020, il numero de dipendenti a tempo indeterminato dovrebbe scendere a circa 5.400 a causa dei precedenti programmi di austerità. La banca non ha voluto commentare le indiscrezioni di “Handelsblatt". (Geb)