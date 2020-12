Usa: Obama appare in tre pubblicità per il ballottaggio in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obama fa la sua ricomparsa nei messaggi politici in vista del ballottaggio per il Senato Usa, in Georgia. L'ex presidente è apparso in tre annunci digitali a sostegno del reverendo Raphael Warnock in vista del voto di gennaio che determinerà il controllo del Senato. Obama, che rimane una delle figure più popolari del Partito Democratico, ha chiesto ai georgiani di presentarsi il 5 gennaio per sostenere Warnock, che sta sfidando il senatore Kelly Loeffler, del Partito repubblicano. Questa sfida, insieme al ballottaggio di Jon Ossoff contro il senatore David Perdue, determinerà il controllo del prossimo Senato, in cui i repubblicani hanno attualmente un vantaggio di 50-48. (Nys)