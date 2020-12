Business news: Ungheria, Iljin Materials investe quasi 11 milioni di euro per fabbrica di lamine di rame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società sudcoreana Iljin Materials investirà 3,8 miliardi di fiorini (10,7 milioni di euro) per una fabbrica di lamine di rame in Ungheria. Lo rivela il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". La fabbrica sarà costruita a Godollo, alla periferia di Budapest, e la sua attività è destinata a soddisfare la crescente domanda locale da parte di Samsung Sdi per la produzione di batterie per auto elettriche. Il governo di Budapest sostiene l'investimento con uno stanziamento da 722 milioni di fiorini (2 milioni di euro). Sono diverse le società sudcoreane che hanno fondato propri stabilimenti in Ungheria per la produzione di batterie. Quello di Iljin Materials è l'ottavo investimento di questo tipo annunciato nel 2020, nonostante la pandemia di coronavirus in corso. L'Ungheria è attualmente il decimo maggiore esportatore mondiale di batterie per auto elettriche. (Vap)