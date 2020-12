Coronavirus: Michigan, allentate alcune restrizioni e riaperte le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Michigan riaprirà le scuole superiori e alcuni luoghi di intrattenimento al coperto in un contesto di stabilizzazione del tasso di coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Le restrizioni sono entrate in vigore all'inizio di novembre nel tentativo di controllare l'ondata di infezioni da coronavirus nello stato. Le scuole superiori potranno riaprire per l'apprendimento di persona e i college e le università possono tornare per il semestre invernale, con l'impegno volontario di aspettare fino al 18 gennaio per riprendere i corsi di persona. Casinò, piste da bowling e cinema potranno riaprire con una capacità totale limitata a 100 persone. Le palestre possono anche rimanere aperte per l'esercizio individuale, e saranno consentiti fitness di gruppo all'aperto e sport all'aperto senza contatto. I raduni residenziali al coperto saranno ancora limitati a 10 persone e due famiglie, e la ristorazione al coperto è ancora chiusa. L'ordine entrerà in vigore lunedì, e durerà fino al 15 gennaio. Il Michigan registra 454.956 casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, secondo i dati dello stato. Ci sono stati 11.274 morti. (Nys)