Usa: Pence, i soldati della Forza Spaziale si chiameranno "guardiani"

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha annunciato oggi che, dopo lunghe deliberazioni, è stato finalmente scelto un nome per gli uomini e le donne della Forza Spaziale degli Stati Uniti: "guardiani". Il nuovo ramo dell'esercito Usa, di recente formazione, ha fatto un annuncio separato su Twitter, ricordando al pubblico che ci è voluto un anno intero per trovare il nuovo nome. "Oggi, dopo un processo durato un anno che ha prodotto centinaia di proposte e ricerche che hanno coinvolto professionisti dello spazio e membri del pubblico in generale, possiamo finalmente condividere con voi il nome con cui saremo conosciuti: guardiani", ha scritto in un tweet l'U.S. Space Force. (Nys)