- “Abbiamo davanti la fine di questo incubo, e nonostante le misure restrittive ci avviamo al Vaccine day”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive per il periodo natalizio introdotte nel decreto varato dal Consiglio dei ministri. “Dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare l’attenzione”, ha aggiunto. (Rin)