Governo: Conte, chiarimenti necessari per riattivare coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che i chiarimenti nella maggioranza siano necessari per ritrovare coesione”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive per il periodo natalizio introdotte nel decreto varato dal Consiglio dei ministri. I cittadini “non possono accettare incertezze e quindi abbiamo l’urgenza di completare questo confronto. Abbiamo bisogno di dire al Paese dove vogliamo andare”, ha aggiunto. (Rin)