Recovery: Conte, abbiamo urgenza di completare piano

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive per il periodo natalizio introdotte nel decreto varato dal Consiglio dei ministri, ha chiarito che “abbiamo l’urgenza di completare il Recovery plan e dobbiamo essere tutti pronti, a cominciare dal parlamento, a modificare questo piano per raggiungere gli obiettivi strategici delle linee guida”. (Rin)