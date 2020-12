© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non entriamo nelle case degli italiani perché il decreto è stato concepito come limite alla circolazione delle persone”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive per il periodo natalizio introdotte nel decreto varato dal Consiglio dei ministri. (Rin)