- In base ai dati “riteniamo che la scuola” non sia il luogo per la diffusione “di focolaio ma tutto ciò che ruota intorno va disciplinato in base alle esigenze locali”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive per il periodo natalizio introdotte nel decreto varato dal Consiglio dei ministri. (Rin)