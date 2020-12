Covid: Conte, riapertura didattica in presenza programmata per il 7 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo programmato un recupero della didattica in presenza dal 7 gennaio e per farlo stiamo lavorando tantissimo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive per il periodo natalizio introdotte nel decreto varato dal Consiglio dei ministri. "Differenziare gli orari è però impossibile a livello nazionale ed ora stiamo cercando di farlo a livello territoriali” e questo “ci dà fiducia” sulla possibilità di riprendere in presenza”. (Rin)