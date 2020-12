Coronavirus: Usa, Trump fa gli auguri di pronta guarigione a Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron dopo la diagnosi di coronavirus di ieri, e gli ha augurato una "pronta guarigione". Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Il presidente Trump ha augurato al presidente Macron una rapida guarigione e un rapido ritorno alle sue funzioni. Il Presidente Trump ha anche rivolto i suoi migliori auguri di Buon Natale al Presidente Macron, alla sua famiglia e al popolo francese", ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Judd Deere in una dichiarazione di oggi, rilevando che la conversazione ha avuto luogo il giorno precedente. L'Eliseo ha detto in una breve dichiarazione ieri che a Macron è stato diagnosticato il virus e che ha manifestato i sintomi. Si prevede che Macron si autoisolerà per sette giorni e che continuerà a lavorare in isolamento. La telefonata è stata la prima tra Trump e Macron dalla fine di ottobre. Non è chiaro di cos'altro si sia parlato nella telefonata. Di recente Macron ha anche parlato con il Presidente eletto Joe Biden dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali di novembre. Sono quasi 74 milioni e mezzo i contagi accertati di coronavirus nel mondo, secondo i dati pubblicati sul sito Internet della Johns Hopkins University, che sta monitorando la pandemia. Globalmente i morti sono 1.652.235. Gli Stati Uniti il Paese più colpito, i contagi si avvicinano ai 17 milioni. Seguono India con 9,9 milioni, Brasile con oltre 7 milioni e Russia con 2.736.727 contagi. L'Europa è la prima regione al mondo con più di mezzo milione di morti per il Covid-19. (Nys)