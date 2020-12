Speciale energia: Kosovo, la Serbia riduce le forniture di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha tagliato la trasmissione di 500 megawatt di elettricità al Kosovo subito dopo che il sistema di questo Paese ha cominciato ad operare in maniera indipendente nelle scorse ore. E' quanto affermato da Nebih Zariqi, esponente del consiglio direttivo del Sistema di trasmissione energetica kosovaro (Kostt). Secondo quanto precisato, riferisce l'emittente "Radio Free Europe", i megawatt di elettricità "persi" a causa della decisione della Serbia sono stati sostituiti grazie alle forniture in arrivo in base ad un accordo tra Kosovo e Macedonia del Nord. Nei giorni scorsi è stata annunciata inoltre l'unificazione dei mercati elettrici di Kosovo e Albania. (Kop)